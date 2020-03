Vil samle verdens ledere under en ledelse

– Dette er ikke noe som kan håndteres av ett land. Det må være en koordinert global respons, sier Brown.

Han vil at verdensledere til skal opprette en midlertidig form for global regjering for å takle de medisinske og økonomiske krisene som kommer av pandemien.

Brown, som var statsminister under finanskrisen i 2008, sier det er behov for en arbeidsgruppe som involverer statsledere, helseeksperter og lederne i internasjonale organisasjoner som må kunne ha utøvende myndigheter for å koordinere responsen, skriver The Guardian.

– Krisen i 2008 var et økonomisk problem som hadde økonomiske årsaker og hadde en økonomisk løsning. Dette er først og fremst en medisinsk krise, og det må være felles tiltak for å takle det. Men jo mer du griper inn for å takle den medisinske nødsituasjonen, desto mer går det utover økonomien, sier den tidligere statsministeren.