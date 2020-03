Dystre tall fra Spania - WHO ser lysglimt

Det er en nedgang fra dagen før, da det ble rapportert om 738 nye dødsfall i Spania. Flere enn 4.000 personer er nå døde med sykdommen covid-19 som skyldes smitte av coronavirus.

Likevel er det en 19 prosent økning i antallet døde. Antallet bekreftet smittet er nå 56.188.

Spania passerte onsdag Kina i antall coronadødsfall og er dermed det nest hardest rammede landet etter Italia.

Spanske hoteller er nå omgjort til provisoriske sykestuer, og en ishall i Madrid er omgjort til likhus for å håndtere alle de døde.

Italias lavere smittetall er oppløftende, sier Verdens helseorganisasjon, men understreker at det er for tidlig å si at pandemien har nådd toppen der.

– Selv om situasjonen fortsatt er veldig alvorlig, begynner vi å se noen oppløftende tegn, sa WHOs europadirektør Hans Kluge på en pressekonferanse torsdag.

Italia har flest smittede i Europa med drøyt 74.000 bekreftede tilfeller. Lørdag ble det meldt om drøyt 6,500 nye tilfeller, men i de påfølgende dagene har tallet vært mellom 5.600 og 4.800.

Så langt er 7.500 mennesker bekreftet døde i Italia i forbindelse med covid-19-utbruddet.

I England tar smitten seg også opp. Flere sykehus i London oversvømmes av pasienter med covid-19, ifølge en representant for britiske helsemyndigheter.

Chris Hopson, representant for ledere i den nasjonale helsetjenesten (NHS) og sjef for NHS Providers, sier at de har sett en «eksplosjon» i pågangen av alvorlig syke pasienter.

Han sammenlignet pågangen av pasienter ved sykehus i den britiske hovedstaden med en vedvarende tsunami.