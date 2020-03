– Kjempenyhet for verden, sier Kjell Erik Nordby i Vistin Pharma, som har Øystein Stray Spetalen som hovedeier

Vistin Pharma steg 18 prosent på Oslo Børs fredag etter at medisinske tidsskrifter i USA har publisert forskningsartikler som tilsier at legemiddelet metformin kan kurere corona. Finansmannen Øystein Stray Spetalen er hovedaksjonær i selskapet som er Europas største produsent av legemiddelet, og har 8 prosent av verdensmarkedet.

Spetalen eier 14 prosent av aksjene i selskapet gjennom Saga Tankers og 4 prosent gjennom Ferncliff. I tillegg er Bjørgvin, Oscar Bakkevigs Holmen-fond, Awilco, Sundt, Arne Fredly og Gunnar Hvammen store aksjonærer.

Metformin brukes til behandling av diabetes, men har også vist seg å ha svært god effekt mot aldring, noe som har medført at diabetespasienter lever lenger enn ikke-diabetikere.

VANTRO TOMAS: Adm. direktør Kjell Erik Nordby i Vistin Pharma er foreløpig betinget optimist til om selskapets metformin vil bli brukt mot corona. Foto: Iván Kverme

– Det er en lottokupong

Vistin Pharma-sjef Kjell Erik Nordby synes testingen som nå skal gjøres på bruk av metformin mot corona er spennende, men vil ikke innkassere suksessen ennå.

– Det er teoretisk hold i dette, men det er stykke å gå før man kan ta bølgen, sier adm. direktør Nordby i Vistin Pharma til Finansavisen.

– Nylig ble det publisert artikler i medisinske tidsskrifter i USA der forskere mener at metformin ut fra virkningsmekanisme og egenskaper kan ha effekt til behandling av Covid-19. Foreløpig er det en hypotese og en spekulasjon basert på teoretiske betraktninger. Såvidt jeg forstår, ønsker man å screene om teorien har noe for seg.

– Gir det et håp for Vistin Pharma?

– Det er en lottokupong i den forstand at selskaper som jobber med utvikling av produksjon til kreftsykdommer og annet vil gå til himmels hvis de lykkes. Sjansen for at man kommer i mål med metformin er ikke stor. Men basert på teoretiske betraktninger avviser jeg ikke dette som tull. For oss forretningsmessig er det veldig bra, og det er morsomt faglig sett, men det vil være kjempefint for verden hvis det skulle vise seg å stemme, sier Nordby.

Problemet er at Vistin Pharma allerede er utsolgt for metformin til bruk mot diabetes for hele 2020.

STORAKSJONÆR: Arne Fredly er blant de største eierne i Vistin Pharma. Foto: Terje Pedersen

Dobler produksjonen

Vistin har imidlertid allerede lagt planer for økt produksjon av metformin.

– Vi har sagt tidligere at vi har gjort et forprosjekt for dobling av produksjon. Den investeringen håper vi å kunne gjennomføre. Vi har allerede bygningsmassen, men med en ny produksjonslinje tar det uansett 20 måneder før man kommer i gang med kommersiell produksjon. Det skyldes både at det er strenge dokumentasjonskrav fra myndighetene og leveringstid på utstyr.

– Det tar tid å etablere en betydelig produksjonsøkning for oss. Selv med «fast track» fra myndighetene kommer man ikke under 1,5 år, sier Nordby.

Den investeringen kan komme uavhengig av coronasuksess eller ikke.

– Tanken med økt produksjon var for diabetes. Vi ser at markedet øker, og WHO har kalt diabetes en epidemi. Det vil bli et par hundre millioner nye pasienter de neste 20 årene, og forbruket av metformin vil øke fra 40–45.000 tonn i dag til 60.000 tonn. Vi vil ikke klare å dekke etterspørselen fra nåværende kunder uten å måtte ekspandere. Hvis man får corona på toppen, må man virkelig bygge enda mer. Ikke bare vi, men andre også, sier Nordby.

– Ingen quick fix

– Men jeg er «vantro Tomas», og tror kanskje ikke metformin er en slik vidunderkur som vil redde verden for coronasmitte. Uansett, hvis det skulle være slik så er det ingen «quick fix», da det må testes på mennesker i kliniske studier for å dokumenteres. Det må ta ganske lang tid før man eventuelt kan konkludere om metformin har effekt mot coronaviruset. Jeg tror det er et raskere løp å utvikle en vaksine.

– Men metformin er et spennende molekyl som sådan. Det er mange år siden metformin ble oppfunnet og viste seg som det beste middelet for behandling av diabetes type 2, fortsetter Nordby.

– I tillegg har man funnet ut at det virker foryngende. Diabetespasienter holder seg yngre lenger enn andre mennesker. Uten at det har vært store studier som har bevist det, har man visst om effekten lenge. Dessuten har man testet metformin mot enkelte kreftformer.

– Hva er sannsynligheten for at metformin vil kunne brukes mot coronaviruset?

– Jeg kan ikke se for meg at Vistin i overskuelig fremtid vil produsere metformin til bruk mot corona. I så fall ville det vært kjempenyheter for verden. Hvis det skal brukes mot Covid-19 sprenger det alle mulige kapasiteter. Men det ligger foreløpig et stykke frem i tid.

– Hva betyr det? To år?

– Nå jobber man med en hastevaksine, som normalt tar to–tre år, men nå vil man kanskje klare det på ett år. Kanskje klarer man det samme løpet med et legemiddel.

– Blir veldig cowboy

Nordby antar det er forskningslaboratorier i USA som nå vil gjøre en rask screening av effekten av metformin. Deretter vil det skje en multisenterstudie der mange sykehus er involvert.

– Er det utenkelig å ta metformin i bruk allerede nå ettersom det anses som et «snilt» legemiddel, slik mange ønsker for malariamedisin med små bivirkninger?

– Malariamidler er ikke så snille. Metformin er snilt med få bivirkninger.

– Kan det da skade?

– Man skal ikke spise legemidler man ikke har behov for. Det reduserer sukkeropptaket i blodet og forstyrrer sukkerbalansen, pluss at man ikke vet hvilken dose man skal ta. Det blir veldig «cowboy». Og hva betyr det hvis friske uten diabetes får metformin? Det er veldig ukontrollert, sier Nordby.

Leveringsproblemer

– Min store bekymring nå er levering av råvarer. Vårt anlegg går seks skift 365 dager i året. Vi produserer 3.300 tonn og har 8 prosent av verdensmarkedet. Den store utfordringen er hvis India opprettholder stenging av landet. Nå er det fullt kaos, men jeg tror man finner ordninger.

– Får ikke vi råvarer, kan vi opprettholde produksjon i noen uker. Vi har ordrer av råvarer som er ferdig produsert, men de får vi ikke lov til å skipe til Europa med containere. Vi har tilbudt å frakte med fly selv om det er dyrt. Det vil være alvorlig hvis forsyningslinjen tørker opp.

– Skulle man stenge grenser fra India og Kina, kan det bety legemiddelmangel i Europa. 80 prosent av alle legemidler produseres i Asia. Dette har vært en øyeåpner for bevisstheten rundt legemiddelberedskap og kortreist medisin. Verden tør ikke lenger være avhengig av leveranser langt borte fra som fra India og Kina, og jeg er optimistisk til vår posisjon som europeisk produsent som når enhver destinasjon i Europa innen ett døgn.

– Hvorfor kommer det ikke konkurrenter? Er dere så gode?

– Vi er veldig gode. Siden jeg startet i Weifa i 2009 har det ikke kommet en ny europeisk produsent av metformin, og jeg har ikke stor tro på at det over natten skal komme en ny produsent i Europa. Til det er investeringskostnaden og inngangsbilletten for stor. Anlegget vårt ble bygget i 2002 og kostet 250 millioner. Det er en stor investering, og metformin er et ekstremt billig produkt.

– Det er nesten like billig med 1 kilo metformin fra Vistin som en kilo sukker på Rema. Det er høyt volum og lav verdi. Det er selvfølgelig bra for diabetespasienter, og det vil være bra hvis det har effekt på corona ettersom det gir en svært billig behandling, sier Nordby.