PCI Biotech har ansatt ny medisinsk direktør

PCI Biotech har utnevnt Amir Snapir til ny medisinsk direktør. Han får ansvaret for å lede gjennomføringen av alle kliniske utviklingsprogrammer, opplyser selskapet.

Han har siden 2007 hatt ulike roller i finske Orion Pharma. Han begynner i sin nye stilling senest 1. mai.

Snapir har doktorgrad fra universitetet i Turku samt medisinsk utdanning fra universitetet i Tel Aviv i Israel.

PCI Biotech-sjef Per Walday sier i en kommentar til utnevnelsen at Snapir, med sin brede bakgrunn innen vitenskapelig, regulatorisk og klinisk utvikling, vil tilføre selskapet «viktig knowhow og erfaring», nå som selskapet nærmer seg en mulig kommersialiseringsfase for sitt fimaChem-program.