– Usikkerheten er det verste

Den siste tiden har Radiumhospitalets Forskningsstiftelse (Radforsk) kommet med oppdateringer der de trekker frem risikoen om at kliniske studier kan bli utsatt som følge av coronapandemien, ifølge TDN Direkt.

I Norge har sykehusene sagt at de inntil videre ikke vil starte opp nye kliniske studier eller inkludere flere pasienter i allerede pågående kliniske studier.

– Hadde vi med sikkerhet visst at denne situasjonen skulle vare i tre måneder og at alt var på skinner igjen etter det, så kunne vi oppdatert våre modeller og konkludert med at de fleste av våre selskaper kommer greit igjennom dette, sier adm.dir. i Radforsk, Jonas Einarsson til TDN Direkt.

Faremomentet er at studier kan bli avskrevet fordi dataene blir for gamle eller at man rett og slett ikke klarer å gjennomføre studien grunnet manglende pasientrekruttering eller problemer med leveranser til studiene.

Utfordringene kan håndteres

Av norske børsnoterte bioteknologiselskaper er Ultimovax, Targovax, Photocure, PCI Biotech og Nordic Nanovector i porteføljen til Radforsk.

Einarsson forteller til TDN Direkt at det jobbes for fullt i bioteknologiselskapene med ulike tiltak for å minimere effekten coronaviruset kan ha på de kliniske studiene.

– Det er ikke slik at alle sykehusavdelinger er overbelastet, så jeg ser ikke så mørkt på det. Det er ikke enkle tider, men vi må ta de grepene vi kan også tror jeg vi skal klare å komme oss igjennom dette, sier Einarsson.