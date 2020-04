Nordic Nanovector gjentar Paradigme-mål

Nordic Nanovector har denne uken kunngjort flere tiltak som både skal gi fortgang i pasientrekrutteringen i Paradigme-studien med Betalutin samt kostnadsbesparelser, slik at bioteknologiselskapet har midler til drift inn i 2021.

Selskapet har hatt som mål å fullføre pasientrekrutteringen til Paradigme-studien i andre halvår i år, og å starte prosessen med markedsgodkjennelse for Betalutin tidlig neste år.

Ifølge TDN Direkt har selskapets ledelse i dag gjentatt disse målene, til tross for at coronaviruset har skapt utfordringer.

Virusutbruddet har ført til at myndigheter har innført restriksjoner, og sykehus har måttet rette fokus mot coronapasienter, noe som igjen har ført til oppbremsing i Nordic Nanovectors pasientrekruttering.

Paradigme i fokus

26. februar meldte Nordic Nanovector at Lars Nieba, selskapets teknologidirektør, var utnevnt til fungerende adm. direktør med umiddelbar tiltredelse. Samtidig gikk Eduardo Bravo av som Nordic Nanovector-sjef, «for å forfølge andre karrieremuligheter».

Etter en nøye gjennomgang av strategi og testvirksomhet har Nordic Nanovectors nye ledelse besluttet å tilpasse slik at alle selskapets ressurser rettes mot Paradigme-studien.

Det innebærer at alle øvrige kliniske studier vil bli satt på vent, og alle investeringer i annen førklinisk virksomhet fryses også.

For å få opp farten i pasientrekrutteringen til Paradigme vil selskapet også ha et møte med FDA, det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet, vedrørende muligheten for å utvide inkluderingskriteriene i studien, og på denne måten oppnå raskere pasientrekruttering.

Ifølge TDN Direkt sier Nanovector-ledelsen at den har med gode argumenter til samtalene med FDA for å utvide inkluderingskriteriene, og at de er trygge på å få tommelen opp. En konklusjon fra FDA-samtalene ventes innen 70-75 dager.

Kutter kostnader og bemanning

I tillegg har Nordic Nanovector implementert tiltak som skal redusere kostnadene, for å sikre kontanter til drift inn i 2021.

Dette inkluderer blant annet at bemanningen innen utgangen av april vil være redusert med 20 prosent. Flere stabsfunksjoner slås sammen, og kontorer vil bli stengt.

Ved utgangen av 2019 hadde selskapet en kontantbalanse på 471 millioner kroner. Selskapet har opplyst at det er fullfinansiert ut 2020, men at det trenger ytterligere kapital til kommersialiering.

Under dagens presentasjon har ikke selskapet gitt noen ny guiding vedrørende kontantbeholdningen, ifølge TDN Direkt. Usikkerheten knyttet til coronaviruset og virkningene på studier og rekruttering er en årsak til dette.

Nordic Nanovectors ledelse har imidlertid understreket at det jobbes med å implementere varslede kostnadskutt og at ytterligere kutt vil bli vurdert.