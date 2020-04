Helt fra Norge stengte ned og fikk strenge sosiale restriksjoner har «Norsk koronamonitor» fra Opinion spurt til sammen 11.000 nordmenn om de tror antall nye tilfeller av coronasmittede i Norge vil øke, reduseres eller forbli uendret.

De siste tallene viser at Norges befolkning i vesentlig mindre grad frykter coronaviruset.

Frykten faller

De tre siste dagene oppgir i gjennomsnitt 62 prosent av befolkningen at de tror det blir økt antall nye coronasmittede i Norge, ifølge en pressemelding. 22 prosent tror det vil reduseres, mens de resterende 16 prosentene tror at det forblir uendret.

Ola Gaute Aas Askheim i Opinion. Foto: Opinion

I sum (forventet økning minus reduksjon) er fallet nå på hele 19 prosentpoeng.

I helgen var det et klart omslag i nordmenns forventninger til hvordan coronasmitten i Norge blir fremover. Selv om flertallet fortsatt tror på økt antall coronasmittede i Norge, er det betydelig færre siste tre dager som forventer økning.

– Vi har aldri sett lavere målinger enn nå, sier Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Færre mistenker smitte

Andel nordmenn som oppgir at de selv er forkjølet og/eller mistenker at man kan være smittet av coronaviruset, har nå falt med 37 prosent sammenlignet med for to uker siden.

Askheim mener at det at andelen har falt så mye, skyldes en kombinasjon av økt kunnskap om egen helsesituasjon, at nyhetsbildet har gitt informasjon og at uker med hjemmeisolasjon kan ha redusert mer normal hverdagsforkjølelse blant folk flest.

– I sum gjør dette at nordmenn ser annerledes på coronasituasjonen i dag, sier Askheim.