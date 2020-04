Europakommisær garanterer nok medisiner

- EUs land vil ha tilgang til medisinene de trenger for å ta seg av de som er syke av corona, sa Thierry Breton, europakommisær, torsdag. Breton vil la legemiddelfirmaer doble produksjonen for å løse mangler, melder Reuters.

Belastningen på sykehus i blant annet Italia og Spania er enorm og intensivavdelingene fylles opp med stadig flere pasienter.

Sykehusledere og leger fra ni europeiske land sa i et åpent brev onsdag at de bare hadde forsyninger med enkelte medisiner i inntil to uker, og oppfordret til større europeisk samarbeid.

- Bransjeaktører er blitt tilkalt. I dag dobler de produksjonen, og jeg tror vi kommer til å være i stand til å løse situasjonen, sa Breton til France Inter Radio, som tilsvar.