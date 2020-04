Norsk Folkehjelp: – Vær klar over at beredskapen er dårligere enn vanlig

– Det er fortsatt vinter mange steder. Velger man å reise på lengre dagsturer, må man være klar over at beredskapen er dårligere enn vanlig. Vi har både lengre kjøretid og vil bruke mer tid på grunn av smittevernhensyn, sier rådgiver Erlend Aarsæther i Norsk Folkehjelp til NTB.

De vil fremdeles ha vanlig vinterberedskap, men ikke slik det normalt er i påsken. De stasjonene som er operative, vil dessuten være nedbemannet av smittevernhensyn.

Også Røde Kors har lavere bemanning i fjellet. Kun 20 av de 150 vaktstasjonene i fjellet er åpne.

– Det er viktigere enn noen gang at du har med utstyret du trenger for å ta vare på deg selv og andre, sa landsrådsleder Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps under en pressekonferanse onsdag.

Dobbel utfordring i byene

Samtidig oppbemanner de i nærområdene.

– Vi forventer stor utfart i egen kommune. I byene er det en dobbel utfordring. Her er allerede helsetjenesten presset, sier Aarsæther.

– Vi håper at mange reiser på tur også i år, men da på dagsturer i nærområdet. Slike turer er stort sett ukomplisert. Men vi vet at når det er mange som er ute, er det noen som er uheldige. Det ser vi hvert år på steder som Preikestolen eller Frognerparken i Oslo.

Travel påske

Aarsæther forteller at store deler av deres beredskap allerede er i bruk på grunn av koronasituasjonen.

– Mye av begrunnelsen for hytteforbudet er å unngå smitte i små lokalsamfunn, men også at det vil ta lengre tid å få hjelp dersom noe skjer.

Det samme sier Røde Kors' generalsekreter Bernt Apeland.

– Det er ingen tvil om at vi nå kan spare på ressursene og bruke de der det gjelder som mest, sa han til NTB om hytteforbudet tirsdag.

Erna Solberg, som var til stede på Røde Kors' pressekonferanse onsdag, oppfordrer til å ta de korte turene denne påsken.

– Det er beredskap i fjellet, men det er egentlig sånn at vi bør ha den til dem som blir syke av andre ting, sa hun.

(©NTB)