Medistim endrer forslaget til utbytte for 2019

Styret i Medistim har i ekstraordinært møte vedtatt å endre selskapets forslag til utbytte for 2019, opplyses det i en melding.

Dette som følge av situasjonen nå med coronaviruset og usikkerheten denne forårsaker.

Opprinnelig var styrets forslag et utbytte for regnskapsåret 2019 på 2,75 kroner pr. aksje.

Styrets nye forslag er at det gis fullmakt til å vedta et utbytte basert på regnskapet for 2019 oppad begrenset til 2,75 kroner. Denne fullmakten vil gjelde til Medistims ordinære generalforsamling i 2021.

Medistim presiserer at coronaviruset hittil ikke har hatt noen vesentlig effekt på selskapet og dets drift, men legger til at det er for tidlig å vurdere virusspredningens innvirkning på lengre sikt, og at det derfor er til det beste for både selskapet og aksjonærene å avvente med en beslutning om 2019-utbyttet.