310 pasienter innlagt med coronasmitte – færre på respirator

Det opplyser Helsedirektoratet.

237 pasienter er innlagt i Helse sør-øst, 35 i Helse vest, 22 i Helse Midt-Norge, og 16 i Helse nord. Helseforetaket med flest innlagte er Oslo universitetssykehus, med 63 pasienter.

Antallet pasienter som får respiratorbehandling, er nå 89, som er det laveste tallet siden lørdag 28. mars.

5.686 personer har fått påvist smitte av coronaviruset, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), oppdatert klokka 15 søndag ettermiddag, 45 flere enn ved midnatt.

Folkehelseinstituttets rapport for søndag, basert på tall fra midnatt, viser at det er 50 prosent menn som er smittet. Andelen har gradvis falt. 56 prosent er blitt smittet i Norge. 12 prosent er smittet i Østerrike, 6 prosent i Spania og 3 prosent i Italia. For 16 prosent er smittested ukjent.

Flere døde i Sverige og Danmark

401 coronasmittede er nå døde i Sverige, en økning på 28 det siste døgnet.

Ifølge svenske helsemyndigheter har 6.830 av de nærmere 37.000 som til nå er testet coronaviruset, fått påvist smitte.

Tallet på coronarelaterte dødsfall i Danmark har steget med 18 til 179 det siste døgnet, opplyser helsemyndighetene i landet.

4.369 har fått påvist koronasmitte i Danmark, en økning på 292 siden lørdag.

504 av de smittede er innlagt på sykehus, tre færre enn dagen før. 144 av de innlagte ligger på intensivavdeling, 107 i respirator. Lørdag lå 112 i respirator.

