Apple gir bort 20 millioner ansiktsmasker

Og som om det ikke var nok, har Apple har også satt alle kluter til og jobber mot å kunne produsere 1 million ansiktsmasker i uken, ifølge adm. direktør Tim Cook.

– Vi jobber kontinuerlig og tett med myndighetene på alle nivåer for å sikre at ansiktsmaskene kommer dit hvor behovet er størst, sier Apple-sjefen i en Twitter-video som ble lagt ut på søndag.

Ifølge Cook har Apple engasjert alt fra produktdesignere til ingeniører og leverandører for å designe, produsere og levere ansiktsmaskene til helsearbeidere. Den første forsendelsen av ansiktsmasker fra Apple ble sendt ut i forrige uke til noen sykehus i Silicon Valley.

– Vi planlegger å sende over 1 million masker innen utgangen av denne uken, og over 1 million pr. uke etter det, sier Cook i videoen, og la også til at de håper å kunne ganske snart utvide distribusjonen til å gjelde også utenfor USA.