SoftOX Solutions' produkt er effektivt mot coronavirus

SoftOX Solutions har den siste tiden utviklet en hånddesinfeksjon som er alkoholfri. Det norske selskapet startet med levering av produktet 1. april.

Tirsdag hevder selskapet at en test fra Institute for Hygiene and Microbiology konkluderer med at hånddesinfeksjonen er effektiv mot coronavirus, og alle andre virus, sopp og bakterier.

– Disse resultater kombinert med vår unike hudvennlighet gjør oss trygge på at SoftOx vil tilføre et nytt og viktig produkt innen segmentet for hånddesinfeksjon i Europa, sier adm. direktør Geir Almås i selskapet.

SoftOX Solutions opplyser at produktet også virker mot blodbårne virus. Aksjen har gått opp 210,46 prosent på Oslo Børs hittil i år til 95 kroner.

En rekke eksperter har den siste tiden påpekt at tradisjonell håndvask med vann og såpe er det mest effektive.

Nærmere 1,4 millioner har fått påvist coronasmitte i verden, og av dem er nærmere 76.000 døde.

Flere selskap og organisasjoner verden over jobber nå med å utvikle medisiner eller vaksiner mot coronaviruset.