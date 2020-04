Skremmende tall fra New York og Storbritannia

Det opplyses at 731 har mistet livet i New York det siste døgnet i forbindelse med coronaviruset. Det er foreløpig det verste tallet som har kommet fra gigantbyen i USA, som tidligere var 630 dødsfall på et døgn. Totalt har nå 5.489 mistet livet i New York.

Det er nå 656 nye pasienter på sykehuset, en økning fra 353 dagen før. De tre siste dagene forut har det vært nedgang.

Oppturen på Wall Street har avtatt noe siden åpning (kl. 15.30 norsk tid), men de ledende indeksene er fortsatt solid opp. Dow Jones er opp 2,53 prosent, mens S&P 500 stiger 2,14 prosent. Nasdaq er 1,37 prosent i grønt.

Også i Storbritannia kom det nytt versting-tall hittil tirsdag. 786 personer mistet livet det siste døgnet, 758 av dem i England. Totalt har 6.159 dødd i Storbritannia av viruset.

Statminister Boris Johnson ligger på sykehus. Han puster for egen hånd og er ikke i respirator, skriver NTB. Johnsons tilstand er stabil, og han er ved godt mot, opplyser en talsmann for den britiske statsministeren.