Gladmelding fra ordføreren i New York – stabilisering i sykehusinnleggelser

Anthony Fauci, direktør for National Institute of Allergy and Infectious Diseases, sa ifølge CNBC til Fox News onsdag at USAs dødsberegning relatert til coronaviruset nå er lavere enn først. Han bemerker at det burde snu etter denne uken, og sier at virusinnsatsen bør intensiveres.

Ordfører ser at tiltak virker

Ifølge CNBC sa ordfører Bill de Blasio i New York at de har sett en stabilisering i innleggelser på sykehusene for coronavirus-tilfeller, men minner på at byen bør doble innsatsen for å undertrykke pandemien.

«Dette forklarer ikke når dette går over. Vi vet at dette ikke er over enda, det er for tidlig. Det forteller oss at vi faktisk må doble innsatsen, holde oss til strategiene som fungerer», sa ordføren ifølge CNBC.

«Det vi har sett de siste dagene er at sosial distansering og at folk holder seg hjemme er tiltak som gjør en stor forskjell. Dette gir meg håp, mer håp enn noen gang», legger ordføren til.

Aksjemarkedet kan stige

Coronaviruset som sprer seg rundt i hele verden påvirker økonomien i stor grad. Hardest rammet er USA med 400.549 bekreftet smittetilfeller, mens 12.857 har mistet livet. Totalt i verden har 1,45 millioner mennesker blitt smittet, mens 83.401 har mistet livet.

«Investorer kan begynne å nedjustere sine beste gjetninger om hvor lenge resesjonen vil vare, og om resesjonen i det hele tatt er dyp. Hvis varigheten kan bli kortet ned på og at den blir mer tydelig, kan det føre til at aksjemarkedet stiger», legger Paulsen til.