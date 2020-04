70 coronavaksiner i utvikling - tre børsnoterte selskap leder an

Verdens helseorganisasjon (WHO) opplyser om at 70 vaksiner mot coronavirus er under utvikling. Medisinprodusenter gjør alt de kan for å få på plass en vaksine.

Aller lengst har børsnoterte CanSino Biologics i Hongkong og Beijing Institute of Biotechnology kommet. De er i fase 2 av arbeidet med vaksinen. Det betyr at vaksinen har fullført fase 1 hvor man undersøker om man får alvorlige bivirkninger. Dette testes på et fåtall frivillige testpersoner. I fase 2 tester man på flere, og man måler blodet og antistoffer.

Også de amerikanske, børsnoterte selskapene Inovio Pharmaceuticals og Moderna er i gang med å teste vaksiner på mennesker. Pfizer og Sanofi har også vaksiner på gang.

Vanligvis tar det mange år for å få på plass en vaksine. Forskere håper å ha på plass vaksiner til neste år.

– Ett til halvannet år er egentlig veldig raskt. Vanligvis tar det åtte til ti år å utvikle vaksiner om man bruker vanlige metoder, sa Paul Kristiansen, assisterende direktør for forskning og utvikling ved CEPI til forskning.no.

De børsnoterte selskapene som er i gang med vaksiner har steget kraftig i år. CanSino Biologics har gått opp 121,4 prosent i 2020, mens Inovio Pharmaceuticals har lagt på seg 146 prosent. Moderna har steget 62,9 prosent.

På verdensbasis har rundt 1,85 millioner blitt påvist smitte, mens over 114.270 har mistet livet.