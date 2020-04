Senker forventningene – øker utbyttet

Johnson & Johnson fikk en omsetning på 20,7 milliarder dollar i første kvartal. Det var på forhånd ventet en omsetning på 19,5 milliarder dollar. Justert resultat var ventet å bli på 1,99 dollar pr. aksje, men endte på 2,30 dollar pr. aksje.

Amerikanerne velger likevel å senke forventningene for 2020 på grunn av coronaviruset, og selskapet forventer at den totale omsetningen for 2020 vil bli på mellom 79,2 og 82,2 milliarder dollar. Nedjustert fra mellom 85,8 og 86,6 milliarder dollar.

Styret kunngjorde også at de vil øke det kvartalsvise utbytte med 6,3 prosent, fra 0,95 dollar pr. aksje til 1,01 dollar.