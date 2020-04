WHO: – Liten sannsynlighet for vaksine det neste året

Verdens helseorganisasjon sier at det er liten sannsynlighet for at det kommer en vaksine mot covid-19 i løpet av det neste året. Uttalelsen fra WHO kommer etter at det oppsto rykter om at at en vaksine kan være klar innen utgangen av året.

Over hele verden prøver forskere nå å finne en effektiv vaksine mot coronaviruset, ifølge den britiske avisen The Independent. Det er minst 70 vaksiner som er under utvikling og flere er allerede i ferd med å bli testet på mennesker.

– Vi kan ikke forvente å se en vaksine før om 12 måneder eller kanskje ennå senere, sier dr. Maragaret Harris under en pressekonferanse på tirsdag.

WHO har tidligere uttalt at det kan ta opp til 18 måneder for en vaksine å bli utviklet og distribuert utover hele kloden.