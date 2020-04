Seks av sju smittet i rettssal – uten menneskelig kontakt

I en rettssal på 150 kvadratmeter i Sarpsborg ble seks av sju smittet av coronaviruset, til tross for at alle krav til smittevern ble overholdt, skriver Rett24.

– Det var fire meter mellom aktørene, og mer enn to meter fra nærmeste meddommer til aktørene. Fornærmede og bistandsadvokat deltok på video. Alle papirene forelå digitalt. Ikke en gang en penn ble utvekslet. Jeg kan ikke se at vi kunne gjort noe mer, skriver konstituert sorenskriver Ragnhild Borgerud til Rett24.

Borgerud peker på at saken tok uvanlig lang tid ettersom man måtte sette opp videoavhør, og at man ikke kan utelukke at tiden man har brukt sammen ikke har hatt noe å si.

Coronaviruset fortsetter å spre seg globalt. Antall bekreftet smittede passerte nylig to millioner, mens USA er hardest rammet med 622.412 bekreftet smittet.

Til sammenligning er ikke Norge like hardt rammet på 6.740 bekreftet smittetilfeller.