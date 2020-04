Targovax drømmer om 400 milliarders marked

Kreftmedisinselskapet Targovax har inngått en samarbeidsavtale med Valo Therapeutics i Finland for å utvikle en ny behandling mot kreftsvulster.

– Vi starter nå studier på dyr, og vi vil i løpet av ett års tid få svar på om kreftbehandlingen virker. Det ser lovende ut på papiret, sier Øystein Soug, adm. direktør i Targovax.

Aksjemarkedet applauderte nyheten, og sendte opp aksjekursen med 12,9 prosent på Oslo Børs onsdag.

Multimilliard marked

Det globale markedet for behandling av kreftsvulster var på 120 milliarder dollar i 2018, ifølge en amerikansk rapport.

– 30 prosent av dette gigantiske markedet utgjør kreftsykdommer som faller inn under behandlingen vi nå utvikler, og er markedet vi nå tar de første skrittene mot, sier Soug.

En svekket kronekurs har sendt prisen for én amerikansk dollar til skyhøye 10,7 kroner, og marked for kreftbehandlingen beløper seg dermed til rundt 400 milliarder kroner.

– Markedet er i sterk vekst. Hvis vi lykkes med å utvikle kreftbehandlingen, er det et enormt internasjonalt marked, kommenterer Targovax-sjefen.

Targovax' egenkapital prises i dag til 530 millioner kroner på Oslo Børs.

Først ute i verden

Kreftsvulster, fra såkalte RAS-mutasjoner, utgjør 30 prosent av all form for kreft. RAS-genet styrer celleveksten i kroppen. Ved feil på genet vil cellene dele seg ukontrollert til kreftsvulster. Det er kreftbehandling av RAS-mutasjoner Targovax nå skal utvikle.

– Det er et mål for mange i industrien å utvikle en effektiv behandling av kreftsvulster fra RAS-genet. Vi sitter på kompetanse innenfor denne kreftproblematikken, men ingen har ennå lykkes å få en godkjenning, sier Soug.

I kreftbehandling av svulster benyttes immunterapi, som er svært kostbart.

– Derfor er dette et kommersielt attraktivt marked å gå inn i. Kreft er en vanskelig sykdom å behandle og immunterapiene prises ikke etter hvor mye det koster å produsere, men etter virkningen.

– Targovax' nye medisin er en immunterapi og dreper kreftcellene uten å gjøre like stor skade på friske celler, slik dagens cellegift gjør, hevder Soug.

Mål om å behandle flere

Targovax har en klassisk kreftvaksine fra tidligere.

– Nå forsøker vi å løse det samme problemet med et nytt produkt som kombinerer vaksinen og et onkolytisk virus. Vi lager et nytt produkt hvor vi fester vaksinen til viruset.

– Den klassiske vaksinen har vist seg å hjelpe noen pasienter. Nå er målet å lage en kraftigere medisin som hjelper bredere og flere kreftpasienter.

Samarbeidsavtalen mellom Targovax og Valo Therapeutics dekker pre-kliniske forsøk.

– Valo har en meget interessant teknologi som gjør det mulig å feste peptider på overflaten av onkolytiske virus. Selskapet er allerede i gang med å teste om vi klarer å hekte våre peptider på overflaten av viruset, sier Soug.