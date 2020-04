Roche-sjef kaller coronavaksine innen 12-18 måneder ambisiøst

Severin Schwan, konsernsjef i det sveitsiske legemiddel-selskapet Roche, sier at det er ambisiøst å få på plass en coronavaksine innen 12-18 måneder, ifølge Forbes.

Verdens helseorganisasjon (WHO) opplyste for ni dager siden at 70 vaksiner mot coronavirus er under utvikling. Medisinprodusenter gjør alt de kan for å få på plass en vaksine.



Det tyske bioteknolgiselskapet BioNTech blir det første europeiske selskapet som går videre til kliniske studier med en vaksine mot coronaviruset. Vaksinen skal testes på 200 friske, frivillige personer mellom 18 og 55 år. Håpet er å kunne produsere enn sertifisert vaksine innen et år.

Torsdag skal Oxford University begynne å teste vaksine på mennesker. Fra før er tester i gang i USA, Hongkong og Kina.

Severin Schwan frykter det kan ta lengre tid enn halvannet år å få på plass en vaksine mot viruset som hittil har krevd nesten 180.000 liv.

Vanligvis tar det flere år for å få på plass en vaksine, men forskere håper å ha klare vaksiner til neste år.

– Ett til halvannet år er egentlig veldig raskt. Vanligvis tar det åtte til ti år å utvikle vaksiner om man bruker vanlige metoder, sa Paul Kristiansen, assisterende direktør for forskning og utvikling ved CEPI til forskning.no.

Schwan refser også flere ulike type blodtester mot coronaviruset som han mener ikke gir riktig innblikk.

– Det er en skandale. Disse testene er ikke verdt noe, eller har veldig lite å si. Noen av disse selskapene veldig tvilsomme etisk sett, sier Schwan.