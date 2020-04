Askin skal kutte pasientkøen hos hudlegene

– Bare i løpet av noen uker har bruken av telemedisin (legehjelp via mobil, red. anm.) modnet enormt, det er nesten snakk om et før og etter coronakrisen, sier kommersiell direktør Heidi Bergseng.

Siden pandemien brøt ut har flere aktører hatt fokus på å sikre kronikere den legehjelpen de behøver også i perioder der helsevesenet er ekstra tungt belastet.

Blant dem er psoriasis – og eksemforbundet som i slutten av mars inngikk en samarbeidskontrakt med Askin.

– Nå som hendene skal vaskes oftere, og det brukes mye håndsprit er det mange som opplever en forverring av problemene de har til daglig, påpeker Bergseng.

Denne uken starter også forsikringsselskapet Falck Helse et samarbeid med den digitale hudlegetjenesten.

Lange pasientkøer

Som følge av hudlegemangel ender pasientene ofte med å stå månedsvis på venteliste, eller å måtte reise langt for å få en konsultasjon hos hudlege.

Det ønsket Askin-gründer og adm. direktør Mohammad Rizvi, som også er overlege på seksjon for hudsykdommer ved Rikshospitalet, å gjøre noe med.

– Mellom 10 og 20 prosent av henvendelsene til fastleger er hudrelaterte, fremhever Rizvi.

Derfor henvender appen seg både til enkeltpasienter og helsepersonell.

Etter en testperiode hvor oppstartsselskapet samarbeidet med utvalgte sykehjem og fastleger i Oslo, kom de frem til at 70 prosent av pasientene kunne bli diagnostisert via appen uten behov for fysisk konsultasjon.

Stort fagmiljø

Gjennom appen som ble lansert i januar sender pasienten inn bilder med en beskrivelse av problemet.

I tillegg til appen er det mulig å kjøpe en egenutviklet linse, AskinScope, som klistres på telefonen og er nødvendig for optimal vurdering av føflekker og hudkreft.

Hele 14 hudleger, som alle er medeiere i selskapet, sitter parat for å besvare på henvendelsene i løpet av 24 timer.

Tjenesten leveres til satser, som ifølge Askin, tilsvarer dem pasientene ville betalt hos en hudlege i det offentlige.

Satser internasjonalt

Ettersom mangel på hudleger ikke er et særnorsk fenomen har selskapet tenkt utenfor Norges grenser siden dag én. For å lansere i Norge hentet selskapet inn 9 millioner kroner fra ulike investorer, i løpet av tredje kvartal er planen å gjennomføre en ny emisjon.

Som følge av den økte interessen de seneste ukene har Askin valgt å fremskynde satsingen internasjonalt, og begynner med arbeidet med å etablere seg i andre land i disse dager. Hvor ferden går videre skal avgjøres før fellesferien.