Biotec Pharmacon mer enn doblet inntektene

Biotec Pharmacon ga inntektene et solid løft i 1. kvartal. Selskapets nye konsernstrategi, om å sikre lønnsomhet i løpet av 2020, starter dermed i riktig retning, opplyses det i en børsmelding.

Selskapets produkter ArcticZymes og Biotec BetaGlucans omsatte i kvartalet for henholdsvis 18,5 og 15,8 millioner kroner.

Biotec Pharmacon påpeker at ArcticZymes vekst er sterkt drevet av salg i det teraputiske segmentet, og at at det er oppsider knyttet til salg av enzymer til partnere som lanserer coronatester.

Selskapets kontantstrøm var i kvatalet på 4,4 millioner kroner, sammenlignet med minus 3,5 millioner kroner i første kvartal 2019.