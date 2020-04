Krever G20-granskning av ville matmarked

Det antas at coronaviruset oppsto ved et kinesisk marked med ville dyr i Wuhan, men forskere er fortsatt i tvil. Den mest sannsynlige teorien er foreløpig at et virus fra flaggermus har blitt overført til mennesker.

Viruset gjør at store deler av verden nå har stengt ned, og nesten 185.000 har dødd av epidemien, mens over 2,6 millioner har blitt påvist smitte i verden.

Australia gjorde det klart i et videomøte med landbruksministrene i G20 at de krever full granskning av disse matmarkedene for å undersøke hvor stor risiko de gir.

– Regjeringene må ta grep for å beskytte menneskers helse og landbruksnæringer, sier David Littleproud, Australias landbruksminister, ifølge Bloomberg.

Kina rister på hodet

Han nevnte ikke Kina, men nyhetsbyrået mener kritikken kan oppfattes å være rettet mot Beijings håndtering av coronaviruset. Etter viruset brøt ut, har kinesiske myndigheter stengt ned all handel med ville dyr.

Den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo ber Kina om å stenge markedene permanent, og sier alle land i sydøst-Asia bør gjøre det samme.

I Kina blir dette dårlig mottatt.

– Enhver tvil om Kinas åpenhet er ikke bare inkonsekvent med fakta, men også respektløs overfor den enorme innsatsen fra det kinesiske folket. Vi håper at Australia vil gjøre andre ting for å utdype forholdet mellom Kina og Australia, og styrke gjensidig tillit for å hjelpe til å forebygge og kontrollere epidemier, fremfor å danse til et visst lands melodi for å skjule situasjonen, sier Geng Shuang, utenriksdepartementets talsmann i Kina.

Ordkrig

Kina er Australias største handelspartner, men spenningene har økt de siste årene. Blant annet da Australia ønsket å stoppe Huawei fra å bygge 5G-telenettet på grunn av sikkerhetsmessige årsaker.

Australias innenriksminister Peter Dutton sa tirsdag at Kina var pålagt å svare om utbruddets opprinnelse. Det gjorde at den kinesiske ambassaden i Canberra så rødt.

– Enkelte australske politikere er opptatt av å papegøye det amerikanerne har hevdet, og bare følge dem i et iscenesatt politisk angrep på Kina. Det er ynkelig, het det i en uttalelse fra Kinas ambassade.