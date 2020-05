Photocure henter penger for å kjøpe tilbake rettigheter knyttet til Hexvix

Photocure har etter Oslo Børs' stengetid mandag kunngjort en avtale med Ipsen Pharma om å kjøpe tilbake salgs-, markedsførings- og distribusjonsrettighetene for Hexvix/Cysview i Europa.

Partene er i en foreløpig avtale enige om en pris på 15 millioner euro for rettighetene. Det tilsvarer drøyt 170 millioner kroner etter dagens vekslingskurs.

Transaksjonen ventes å bli utført innen fjerde kvartal i år.

I forbindelse med avtalen med Ipsen har Photocure lansert en rettet emisjon, som basert på Photocure-aksjens sluttkurs mandag kan tilføre selskapet 150 millioner kroner.

I tillegg vil Ipsen motta prosenter av Hexvix-salget i markedene der selskapet har rettighetene i dag, i en periode på ti år. De første syv årene er det snakk om mellom 10 og 15 prosent, og fra år åtte til ti er det snakk om 7,5 prosent.

Photocure vil ha full kontroll

Ipsen oppnådde i fjor en omsetning på 18,7 millioner euro for Hexvix, men Photocure ser fortsatt betydelig vekstpotensial på det europeiske markedet for diagnoseproduktet.

Photocure mener direkte kontroll over Hexvix/Cysview-produktet i nøkkelområder støtter ambisjonene om å bli en ledende aktør globalt innen diagnostisering og behandling av blærekreft, og vil gi selskapet et solid grunnlag for ekspansjon og vekstmuligheter.

Med kjøpet vil Photocore sikre seg Hexvix-rettighetene for hele verden.

Finansierer med nye aksjer

ABG Sundal Collier og DNB Markets er engasjert for å gjennomføre emisjonen, som er rettet mot norske og internasjonale investorer. Totalt vil selskapet utstede opptil 2.179.638 nye aksjer.

Photocure-aksjen endte mandag på 69,10 kroner på Oslo Børs, ned 1,3 prosent. Basert på sluttkursen sikter selskapet mot et proveny på rundt 150 millioner kroner.

Noen tegningskurs i emisjonen oppgis ikke nå. Denne, og det totale antallet aksjer som skal utstedes, vil bli bestemt etter en akselerert bokbyggingsprosess.

Midlene fra emisjonen vil Photocure bruke som finansiering av Hexvix-rettighetene fra Ipsen, opplyses det.

Tegningsperioden i emisjonen startet idet Oslo Børs stengte. Den løper til imorgen tidlig klokken 08.00, men kan bli stoppet på et tidligere tidspunkt.

Fokuserer nå bare på blærekreft

Photocure og Ipsen inngikk tilbake i 2011 en avtale for salg, markedsføring og distribusjon av Hexvix globalt, med unntak av i Norden og USA.

Ifølge Photocure har Ipsen vært en strategisk partner og bygget en solid posisjon for merkevaren i utvalgte, viktige europeiske markeder.

«Alliansen med Ipsen ble etablert på en tid da Photocure fokuserte på å utvikle flere medisinske løsninger basert på vår fotodynamiske teknologiplattform. Photocure har siden besluttet å fokusere utelukkende på blærekreft», forklarer Photocure-sjef Daniel Schneider i mandagens melding.

Ifølge Schneider det betydelig, og voksende, interesse i blærekreftmarkedet, ettersom sykdommen stadig er den dyreste å behandle.

Corona og lånetilbud

Det påpekes at coronavirusets virkninger på Photocures drift og finansmarkedene generelt kan ha påvirkning på Ipsen-avtalen.

Selskapet opplyser at det ved utgangen av 2019 hadde 125 millioner kroner i kontanter, og at det for å innfri vilkår ved Ipsen-avtalen kan komme til å ty til aksjer eller gjeld eller en kombinasjon.

Photocure har også hatt samtaler med långivere, og mottatt tilbud, vedrørende ytterligere finansiering, dersom det behøves for å sluttføre en avtale med Ipsen.