WHO: Verden burde ha lyttet til oss

WHO advarte om at virusutbruddet utgjorde akutt fare for folkehelsen på internasjonalt nivå 30. januar, mens det ennå var bare 82 registrerte smittetilfeller utenfor Kina, påpekte WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus mandag.

– Verden burde ha lyttet mer oppmerksomt til WHO da, sa han.

Siden er 3 millioner smittet globalt, blant dem over 82.000 i Kina.

WHO er imidlertid blitt kritisert og truet med bevilgningsstans av USAs president Donald Trump. Han mener at WHO bøyer seg for Kina.