Medistim holder igjen utbytte

Medistim har i dag avholdt styremøte med generalforsamling og konkludert med å holde avgjørelsen på om utbytte skal utbetales eller ikke.

Bakgrunnen for avgjørelsen er at coronaviruset gjør det vanskelig å forutsi fremtiden i selskapet.

Sterkt fjorår

Selskapet skriver i børsmeldingen at de avsluttet 2019 sterkt med 58,3 millioner kroner kontantbeholdning, og at fremtiden ser god ut når det gjelder videre vekst.

«Det er imidlertid vanskelig å se hvordan coronaviruset vil påvirke Medistims virksomhet. På grunn av denne usikkerhet har styret kommet frem til at det er hensiktsmessig å vente med å avgjøre om utbytte for 2019 skal utbetales eller ei», heter det i børsmeldingen.

Styrets midlertidige forslag er at det gis fullmakt til å vedta et utbytte basert på regnskapet for 2019 oppad begrenset til 2,75 kroner.