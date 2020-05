BerGenBio valgt ut til coronamedisinstudie

Trond Mohn er største aksjonær i legemiddelselskapet BerGenBio. Gjennom investeringsselskapet Meteva eier han 27,55 prosent av biotekselskapet som nå er valgt til en britisk hurtigarbeidende studie i et forsøk på å lage verdens første medisin for behandling av coronapasienter. Det går frem av en melding fra BerGenBio sent tirsdag kveld.

BerGenBio-aksjen ble sist omsatt for 20,95 kroner, etter et hopp på 10,9 prosent på Oslo Børs tirsdag. Den siste måneden er aksjekursen opp over 50 prosent og selskapet er verdsatt til over 1,5 milliarder kroner.

Kan bli første coronamedisin

Det er foreløpig ingen godkjente medisinske behandlinger for, eller vaksiner, mot Covid-19. BerGenBios legemiddel bemcentinib er nå valgt til å bli med i et nytt britisk fase 2 klinisk forsøksinitiativ på å utvikle en behandling mot sykdommen.

Prekliniske data antyder at bemcentinib potensielt er nyttig for behandling av tidlig Covid-19-infeksjon, ifølge meldingen fra selskapet.

Studien tar sikte på å få en tidlig indikasjon på om bemcentinib kan redde liv og forbedre resultatene hos de mest utsatte pasientene med Covid-19.

De første pasientene i studien skal behandles umiddelbart. Med medikamentmateriell og forsøksressurser levert av BerGenBio, tar studien sikte på å raskt starte testing hos 120 forsøkspersoner, hvorav 60 er innlagte pasienter med Covid-19 og 60 er i en kontrollgruppe som mottar standardbehandling.

Studien skal foregå ved seks britiske NHS-sykehus og er finansiert av Department of Health and Social Care (DHSC) og UK Research and Innovation (UKRI) i Storbritannia.

Hele verden er marked

Covid-19 er den kliniske sykdommen som er et resultat av coronavirusinfeksjonen SARS-CoV-2. Coronapandemien har rammet hele verden, krevd over 250.000 menneskeliv og lammet verdensøkonomien.

Et hvert legemiddel som virker på covid-19-syke pasienter og kan bidra til kan redde liv, har hele verden som marked. Nå er BerGenBios legemiddel bemcentinib med i kappløpet om å utvikle denne medisinen.

BerGenBio forventer at topplinjedata fra studien vil være tilgjengelig i løpet av noen måneder. Etter dette kan studien sømløst gå videre til fase III-testing av rundt 125 pasienter og til rask godkjenning, ifølge selskapet.