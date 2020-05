Selger aksjer og trekker seg fra Photocure-styret

Tirsdag kveld kom nyheten om at Einar Antonsen trekker seg fra Photocure-styret med umiddelbar virkning. I tillegg til at han trekker seg, solgt også Antonsen 9.500 Photocure-aksjer på tirsdag.

Onsdag morgen sier han til TDN Direkt at det ikke ligger noen dramatikk bak dette, men at det er private grunner som gjør at han trekker seg fra styret.

– Jeg er for all del helt enig i strategien om å kjøpe tilbake salgsrettighetene for Hexvix, og har stor tro på Photocure som selskap fremover, sier Antonsen til TDN Direkt.