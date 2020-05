Nordic Nanovector slanker toppledelsen

Styret i Nordic Nanovector har besluttet å redusere antallet direktører fra ni til syv, ifølge en børsmelding.

Bakgrunnen for avgjørelsen skal være å spare penger som en konsekvens av coronakrisen.

Børsmeldingen informerer også om at Malene Brondberg er også utnevnt til ny finansdirektør i selskapet. Hun har vært ansatt i selskapet i to år allerede og har over 20 års erfaring fra finanssektoren.

Tone Kvåle og Rita Deges posisjoner som henholdsvis finansdirektør og HR-direktør er terminert med virkning fra 1. mai 2020