PCI Biotech i pluss etter finansinntekter på 20 mill.

I oktober 2018 plasserte PCI Biotech nettoprovenyet fra tegningsrettsemisjonen på 360 millioner kroner i euro, som en hedge for valutarisiko knyttet til lanseringsstudiet som ble påbegynt i 2. kvartal 2019.

Denne plasseringen ga en positiv effekt på 19,9 millioner kroner i 1. kvartal 2020 og fra oktober 2018 har den gitt en positiv, regnskapsmessig effekt på 27,4 millioner kroner, fremgår det av notene til regnskapet for 1. kvartal 2020.

COVID-19

Fokus i 1. kvartal og gjennom COVID-19 pandemien har vært å identifisere og implementere tiltak for å sikre fremdriften i lanseringsstudiet, såvel som å identifisere og fjerne unødvendige hindringer i rekrutteringen til studiet og studieprotokollen.

Selskapet skriver i kvartalsrapporten at det ikke har full oversikt over konsekvensene enda, men venter at det vil bli forsinkelser i rekrutteringen og at det er ventet økte kostnader.

Forsinkelser

De fleste stedene som er med i studiet har stoppet eller redusert screening av pasienter og selskapet venter fortsatt på registrering av den første pasienten i USA. Første pasient i USA kan skli over til 2. halvår 2020, fremgår det av presentasjonen.

Forsinkelser til tross, en europeisk og tre amerikanske steder i lanseringsstudiet er åpnet siden 4. kvartal 2019-rapporten, og ved utgangen av april var 34 av de planlagte 40 stedene åpnet.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8:30

Hele regnskapet

Presentasjonen

PCI Biotech Holding (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 1,9 2,4 Driftsresultat -16,0 -17,9 Resultat før skatt 4,4 -22,8 Resultat etter skatt 4,4 -22,8