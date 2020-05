Photocure taper penger, men ser gode vekstmuligheter

Photocure hadde totale konserninntekter på 55,0 millioner kroner for første kvartal, mot 52,2 millioner kroner for samme kvartal i fjor, melder selskapet i kvartalsrapporten torsdag.

- Photocure hadde et sterkt første kvartal til tross for innvirkningen fra Covid-19. Det er fortsatt det amerikanske markedet som er den sterke driveren bak den positive utviklingen, sier adm. direktør Daniel Schneider i Photocure.

Omsetningsveksten var likevel ikke nok til å redde et positivt resultat etter skatt som endte på minus 17,7 millioner kroner, mot et tap på 4,9 millioner kroner samme kvartal i fjor.

27. april 2020 Photocure kunngjorde en avtale med Ipsen om retur av Hexvix rettigheter til salg, markedsføring og distribusjon i Europa og andre markeder, som for øyeblikket er kontrollert av Ipsen.

- Avtalen vil gi en plattform for vekst, og vi ser vilkårene som økonomisk svært attraktive. Avtalen forventes å styrke resultatet for hele året, inn i 2021 og utover. Photocure ser store muligheter i Europa for akselerert vekst og ekspansjon fremover, sier Schneider.

Se webcast her.

Photocure (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 55,0 52,2 Driftsresultat 48,8 46,8 Resultat før skatt -4,8 -1,5 Resultat etter skatt -17,7 -4,9