Biotech-selskap har signert avtale med Stanford University

Biotech-selskapet Hofseth BioCare har signert en forskningsavtale med det amerikanske universitetet Stanford University School of University. Avtalen løper over to år, melder selskapet i en børsmelding mandag.

Avtalen innebærer et samarbeid for å undersøke gastrointestinal (GI)-beskyttende egenskaper av Hofseth BioCares Salmon Protein Hydrolysate Peptides hos barn og voksne med GI-plager.

Hofset BioCare-aksjen er opp 30,92 prosent de siste tre månedene.