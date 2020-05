Minsket tapene og ser gode vekstutsikter

Observe Medical minsket tapene og leverte et resultat på minus 0,4 millioner kroner for årets første kvartal, mot et tap på 4,1 millioner kroner for samme periode i fjor. Det kommer i stor grad av betydelige valutakurssvigninger i perioden, skriver selskapet i kvartalsrapporten tirsdag.

Selskapet lanserte også en oppdatert markedsundersøkelse som indikerer en dobling av den potensielle markedsverdien for selskapets første produkt, Sippi.

Observe Medicals langsiktige inntektsambisjon for Sippi er høynet til 500 millioner kroner.

– COVID-19 har understreket behovet for økt kapasitet og effektivitet på intensivavdelinger. Dette regner vi med at vil være en sterk driver for både volum og verdivekst i markedet for Sippi, sier Björn Larsson, adm. direktør i Observe Medical.

Selv om fremtidsutsiktene for nye kunder har avtatt i løpet av årets tre første måneder opplever selskapet en sterk kundeforpliktelse når det gjelder implementering av den nåværende produktlinjen.

– Vi har fullt fokus på å forberede selskapet for videre vekst fremover, sier Larsson.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen