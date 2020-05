Svenske fond rett inn blant ti største eiere i Carasent

Consensus investerer i Carasent, opplyses det i en melding onsdag. Det er de to Consensus-fondene Småbolagsfonden og Sverigefonden som går inn i e-helseselskapet.

Samlet har de kjøpt 1,2 millioner aksjer i Carasent, som tilsvarer 3 prosent av aksjene i selskapet.

Det kvalifiserer for en plass blant de ti største aksjonærene i Carasent.

Basert på Carasent-kursen onsdag ettermiddag har investeringen kostet rundt 19 millioner kroner.



Innfrir kriterier

Consensus-fondene fokuserer på investeringer i små børsnoterte selskaper som normalt ikke følges av tradisjonelle banker og analytikere.

Forvalterne sikter mot å finne selskaper med en kombinasjon av lav verdsetting og sterke veksttall, opplyses det.

Consensus-forvalter Anders Wright sier i en kommentar til investeringen at de har holdt øye med Carasent og datterselskapet Evimeria EMR i en periode, og at selskapet innfrir deres kriterier for lønnsom og høy vekst og en attraktiv forretningsmodell i et syklisk usensitivt marked.

Verdt 650 millioner

Carasent, tidligere kjent som Apptix, var tidligere morselskap til Apptix Inc, men trakk seg fra det amerikanske markedet i 2017. Året etter kjøpte Carasent svenske Evimeria EMR, som utvikler og leverer digitale e-helsetjenester til det private helsevesenet i Sverige.

I 13.30-tiden onsdag handles Carasent-aksjen til 16,10 kroner på Oslo Børs, som gir selskapet en børsverdi på drøyt 650 millioner kroner.

Hittil i år har aksjen steget cirka 65 prosent, mens den er opp hele 235 prosent det seneste året.