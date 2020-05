Disse selskapene leder kappløpet mot en coronavaksine

Onsdag skriver CNBC at det ifølge tall fra Johns Hopkins Universitet er 4,2 millioner bekreftede smittetilfeller av coronaviruset. Det finnes i dag ingen behandlinger med påvist effekt, og amerikansk helsepersonell har uttalt at det kan ta opptil 18 måneder å få en vaksine på plass.

Moderna

Det amerikanske biotech-selskapet Moderna er blant selskapene som jobber hardt mot å utvikle en vaksine. Selskapet startet allerede i mars fase en testing på et utvalg med 45 frivillige personer. Fase to testing planlegges til sent mai eller tidlig juni, og da skal utvalget utvides til 600 personer. Modernas potensielle vaksine inneholder det genetiske materialet mRNA.

Johnson & Johnson

Amerikanske Johnson & Johnson påbegynte utviklingen av en vaksine allerede i januar. J&Js ledende vaksinekandidat starter med et klinisk fase en studie på mennesker innen september. Resultatene fra fase en forventes å være klare innen utgangen av året, og dersom vaksinen blir en suksess har J&J uttalt at de er i stand til å produsere i skala fra 600-900 millioner doser innen april neste år.

Inovio Pharmaceutical

Inovio begynte kliniske tester så tidlig som 6. april, og ble dermed andre selskap ut med forsøk på mennesker etter Moderna. Resultatet fra testene forventes å være klart mot slutten av sommeren. Den potensielle vaksinen er utviklet ved å legge til genetisk materiale fra coronaviruset i syntetisk DNA. Dermed håper forskere at immunsystemet skal begynne å produsere antistoffer.

Oxford University

En potensiell vaksine utviklet av forskere ved universitetet i Oxford begynte med fase en testing på mennesker 23.april. Den britiske helseministeren, Matt Hancock har viet 20 millioner pund for å hjelpe til å finansiere prosjektet. Forskerlaget tar sikte på å produsere en million doser innen september. Vaksinen skal utvikles ved å ved å plassere genetisk materiale fra coronaviruset inn i et annet modifisert virus, som forhåpentligvis vil kunne skape en immun respons.

Pfizer

Giganten Pfizer jobber i samarbeid med tyske BioNTech for å utvikle en vaksine. Amerikanske Pfizer håper å kunne produsere millioner av vaksiner innen utgangen av året. Videre skal forhåpentligvis vaksinen kunne masseproduseres i skala på flere hundre millioner. Selskapet tar i likhet med Moderna i bruk mRNA teknologi.

Gilead Sciences

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) godkjente 1. Mai krisebruk av Gileads remdesivir. FDA godkjente krisebruken etter at et studie viste at pasienter som tok medisinen vanligvis ble friske raskere enn andre. Det pågår fortsatt flere studier for å undersøke hvorvidt remdesvir bidrar til å stoppe utviklingen av coronaviruset.