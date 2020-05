Ultimovacs doblet underskuddet

Ultimovacs driftsresultat ble negativt med 31 millioner kroner, dobbelt så ille omtrent som minus 15 millioner kroner samme kvartal i fjor.

Resultat etter skatt falt fra minus 14,7 millioner i fjor til et underskudd på 30,3 millioner kroner i år.

Øyvind Arnesen er avtroppende konsernsjef i selskapet. Den 1. juni tar Carlos de Sousa over. han vil presentere seg selv under presentasjonen, som du kan se i lenken under, klokken 9.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Ultimovacs (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 0 0 Driftsresultat -31 -15 Resultat før skatt -30,3 -14,7 Resultat etter skatt -30,3 -14,7