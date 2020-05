Targovax skal presentere testresultater i USA

Targovax har meddelt at selskapet skal presentere et utdrag om doseeskalering fra kombinasjonsstudien med Oncos-102 og sjekkpunkthemmeren durvalumab på ASCO 2020, årets utgave av American Society of Clinical Oncologys årlige møter.

Targovax' presentasjon finner sted 29. mai, via virtuelt møte.

Spredning til bukhinnen

Medisinsk direktør i selskapet, Magnus Jäderberg, sier i en kommentar at selskapet er stolt over at Oncos-102 er plukket ut som onkolytisk virus i den aktuelle studien, og over at studien er valgt ut til å bli diskutert ved det kommende ASCO-møtet.

I kombinasjonsstudien med Oncos-102 og durvalumab retter Targovax seg mot behandling av tarmkreft eller kreft i eggstokker med spredning til bukhinnen.



Jäderberg sier videre at selv om det er for tidlig i studien å tolke kliniske data, så er selskapet fornøyd med å ha kommet til ekspansjonsfasen etter å ha lyktes med å gjennomføre doseeskaleringsfasen.

Vurderte tre doseringsnivåer

I doseeskaleringsfasen er tre forskjellige doseringsnivåer blitt vurdert. På ASCO 2020 skal Targovax presentere data om sikkerhet, immunaktivering og klinisk respons ved de tre nivåene.

17 pasienter deltok i denne fasen, hvorav fire fikk lav dosering, fem fikk medium dosering og åtte fikk høy dosering.

Selskapet har valgt å fokusere på høy dosering i studiens ekspansjonsfase, der inntil 78 pasienter rekrutteres.

«Dette er en viktig klinisk test ettersom den adresserer en sykdom med svært høyt, ikke-oppfylt medisinsk behov», sier Jäderberg.

Studien med Oncos-102 og durvalumab utføres i samarbeid med AstraZeneca, Cancer Research Institute og Ludwig Cancer Research.