Ny sjef i Ultimovacs jakter potensielle partnerskap

Den nye sjefen, Carlos de Sousa, mener likevel at det viktigste for han blir å passe på at selskapets kliniske studier følger de tidsfristene som er blitt satt.

– Det er usikre tider med coronapandemien, men vi vil gjøre det vi kan for å påse at de kliniske studiene holder seg til den fastsatte tidsplanen, sier de Sousa ifølge TDN Direkt.

de Sousa sier også at det blir viktig for Ultimovacs å rette fokus mot potensielle partnerskap og prøve å gjøre selskapet mer kjent utenfor Norge.

– Dette er et marked med høy konkurranse, vi må vise oss frem og legge enda mer innsats i å gjøre Ultimovacs mer kjent utenfor Norge, ikke bare for investorer, men også potensielle partnere, sier de Sousa.