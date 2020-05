Moderna med positive vaksineresultater - investorene jubler

Moderna melder i en pressemelding at det har mottatt positive resultater fra de første kliniske forsøkene på mennesker med deres vaksine mot coronaviruset.

Vaksinen har blitt testet på 45 personer mellom 18 og 55 år, og ifølge Moderna produserte den antistoffer hos samtlige. Hos åtte av deltagerne, produserte vaksinen nøytraliserende antistoffer.

– Det er et veldig godt tegn at vi lager et antistoff som kan stoppe viruset fra spre seg. Testene kunne ikke vært bedre, sier Stephane Bancel, adm. direktør i Moderna, ifølge Bloomberg.

Moderna-aksjen stiger 27,43 prosent i førhandelen til 84,98 dollar.

Jobbes på spreng

Testene ble gjort i Washington. Hver pasient fikk to vaksiner i overarmen med rundt 28 dagers mellomrom. Bancel sier at personene fikk typiske reaksjoner på vaksinene, som smerter og rødhet på injeksjonsstedet.

– Disse foreløpige fase 1-dataene, selv om det fremdeles er tidlig å konkludere, viser at vaksinasjon med mRNA-1273 fremkaller en immunrespons i størrelsesorden forårsaket av naturlig infeksjon, med en dose helt ned til 25 mikrogram, sier Tal Zaks, medisinsk sjef i Moderna, ifølge TDN Direkt.

Fase 2 av vaksinetestene vil begynne innen kort tid, mens Moderna sier at de vil gjøre tester på mange tusen fra juli i fase 3.

Mer enn 100 selskap og organisasjoner jobber med å utvikle en vaksine mot coronaviruset, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Viruset har krevd over 300.000 liv, og rundt 4,7 millioner har blitt påvist smitte. I tillegg hemmer viruset den økonomiske aktiviteten og sosialt liv på grunn av strenge smittevernstiltak.

Stemningen tar seg opp på Wall Street

Nyheten tas godt i mot på Wall Street. De ledende indeksene stiger stort i førhandelen. Ved 13.30 så førhandelen slik ut:

S&P 500, opp 1,67 prosent

Nasdaq, opp 1,41 prosent

Dow Jones, opp 1,73 prosent

Klokken 15.00, etter pressemeldingen fra Moderna, ser det slik ut i førhandelen:

S&P 500, opp 2,78 prosent

Nasdaq, opp 1,88 prosent

Dow Jones, opp 3,10 prosent

Wall Street åpner klokken 15.30.

Også tidligere har aksjemarkedene steget på positive testmeldinger rundt coronamedisin. I april bykset børsene etter at Gilead Sciences viste til positive tester på medisin mot coronaviruset, men ved senere tester var det mindre effekt.