Slik gikk det med BerGenBio i 1. kvartal

Ved utgangen av første kvartal hadde BerGenBio 419,4 millioner kroner i kontanter.

I januar hentet selskapet 219,9 millioner kroner gjennom en rettet emisjon. En ny emisjon ble gjort i starten av mai, da med et bruttoproveny på 500 millioner kroner.

– Selskapet er i en robust kontantposisjon med god kontroll på kostnadene, og er godt utrustet til å tåle den nåværende globale forstyrrelsen, sier BerGenBio-sjef Richard Godfrey i en kommentar.

Biotekselskapet har hatt en begivenhetsrik vår etter at de i slutten av april fikk vite at deres legemiddel bemcentinib har fått en snarvei inn i britisk studie, med mål om å utvikle verdens første behanding av covid-19-pasienter.

Ifølge dagens melding er fire britiske sykehus nå igang med studien og gjennomfører screening for pasienter. Det er planlagt at studien skal inneholde 120 pasienter innlagt på sykehus, hvorav 60 av disse vil motta bemcentinib.

– Vi vil gi oppdateringer og resultater så snart det er praktisk mulig, sier Godfrey.

Rakettaksje

BerGenBio har steget kraftig på Oslo Børs, særlig etter nyheten om fast track i den britiske studien. Aksjen er hittil i år opp 76,50 prosent, mens den i løpet av den siste måneden har klatret 151,76 prosent.

– Innen få uker får vi vite om legemiddelet Bemcentinib har ønsket effekt for covid-19 pasienter. Selskapet har selv uttalt at det er 80 prosent sikkert at det vil vise positiv effekt. Dersom de lykkes vil kursen sannsynligvis dobles eller mer, sa forvalter Jakob Vossgård i Nordea Investment Management til Finansavisen i forrige uke.

BerGenBio (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 0 8,68 Driftsresultat -56,24 -45,82 Resultat før skatt -48,56 -44,31 Resultat etter skatt -48,56 -44,31