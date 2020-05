Thailand venter å ha coronavaksine klar neste år

Thailand venter å ha en vaksine mot det nye coronaviruset klar neste år, etter positive resultater fra tester på mus, melder Reuters.

Det er Thailands nasjonale vaksineinstitutt, landets departement for medisinsk vitenskap og et forskningssenter ved Chulalongkorn University som står bak den aktuelle vaksinen.

Har testet på mus, nå venter aper

Taweesin Wisanuyothin, talsperson for de thailandske myndighetenes senter for covid-19-håndtering, opplyser at Thailand vil starte testingen av mRNA-vaksine på aper neste uke.

Han sier at den thailandske vaksinen ventes å være klar for bruk neste år.

Han legger til at Thailand håper å bli blant de første som har en vaksine klar til bruk.

Over 100 potensielle vaksiner

Thailand er imidlertid langt fra alene om å jobbe med en vaksine mot viruset som har herjet de seneste månedene. Ifølge nyhetsbyrået er det mer enn 100 potensielle covid-19-vaksiner som nå blir utviklet.

Flere av disse er til klinisk testing, men Verdens helseorganisasjon har advart om at det vil ta minst 12 måneder før en vaksine kan bli klar.



Blant andre som jobber med coronavaksiner, er Moderna, Johnson & Johnson og Pfizer. Førstnevnte kom mandag med foreløpige resultater som utløste ny optimisme på verdens aksjemarkeder.