Biotec Pharmacon børsmelder at deres datterselskap ArcticZymes har fått støtte på 1,65 millioner kroner fra Innovasjon Norge for et prosjekt. Formålet er å øke produksjonen av 'Salt Active Nuclease High Quality (SAN-HQ).

Jehtro Holter, adm. direktør i ArcticZymes takker for midlene i en uttalelse.