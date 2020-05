Kinas «Bat Woman»: – Coronaviruset er bare toppen av isfjellet

Shi Zhengli, en av de fremste virologene som forsker på coronaviruset, sa i et intervju på kinesisk TV at viruset som nå herjer bare er toppen av isfjellet.

Hun maner til internasjonalt samarbeid i kampen mot epidemiene.

Skiller politikk og forskning

Zhengli, også kjent som Kinas «Bat Woman», er direktør for en viruslab i Wuhan. Hun sier at forskere og myndigheter må være samarbeidsvillige og transparente for å ha noen fremgang.

– Det er uheldig når forskningen blir politisert, sier hun, og legger til:

– Hvis vi vil forhindre at flere mennesker lider fra den neste epidemien må vi være føre var for å lære oss hvordan disse ukjente virusene opptrer i ville dyr.

Intervjuet hennes med CGTN ble sendt samtidig som feiden mellom USA og Kina ble opphetet. USA mener Kina har holdt informasjon om virusets opphav skjult, men Kina avslår anklagene.

Zhengli skrev i et innlegg på sosiale medier at hun «sverger på sitt liv» at pandemien ikke har noe med hennes laboratorium å gjøre. Wang Yanyi, direktør i Wuhan Institute of Virology, forteller at anklagene om at viruset stammer fra en lab i Kina er «rent oppspinn».