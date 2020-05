Hofseth Biocare har startet protokollutvikling for fase 2-studie

Hofseth Biocare har startet protokollutvikling for en akselerert klinisk fase 2-studie med OmeGo for å redusere akutt lungesvikt og behovet for kunstig ånderett hos Covid-19 pasienter, melder selskapet i en børsmelding tirsdag.

Behandlingen vil sette søkelys på tidligere røykere og steroidresistente astmapasienter ("pasienter"), som viser tidlig ikke-akutt lungeskade forårsaket av Covid-19.

HBCs enkelt-senter, randomiserte, placebokontrollerte studie har som mål å bremse utviklingen av akutt lungesvikt hos 100 pasienter med bekreftet smitte, som viser tidlige lungesymptomer.

Designet vil også gjøre det mulig å skalere studien til en full fase 3-studie med 600 pasienter hvis de første effektdataene er støttende. Studien blir i utgangspunktet finansiert fra HBCs godkjente FoU-budsjett for 2020.