Kjendiser casher inn: Potensiell coronavaksine solgt til den amerikansk giganten Merck

– Vi har ikke mulighet til å kommentere avkastningen, men vi kan si at investorene våre sannsynligvis er svært fornøyde med denne investeringen, sier toppsjef Ingrid Teigland Akay i det norske oppkjøpsfondet Hadean Ventures til Finansavisen.

Investeringen på nærmere 50 millioner kroner i Themis ble gjort på sommeren i 2019.

KAN SMILE: Investor Stein Erik Hagen og Canica International. Foto: Iván Kverme

Selskapet har en av de mest lovende vaksinekandidatene for covid-19, og har i flere runder mottatt støtte fra Oslo-baserte CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovation), et initiativ startet av blant andre Erna Solberg, Bill Gates, Wellcome Trust og World Economic Forum.

– Planen er at Themis' vaksinekandidat skal inn i klinisk utviklingsfase senere i år, sier Akay.

Kjendisbonanza

Når et oppkjøpsfond selger et selskap, blir kapitalen oftest utbetalt til investorene.

Det betyr at kjendisinvestorer som Stein Erik Hagens Canica, Odfjell-familien med Planet 9 og Varner-familien kan vente seg en snarlig utbetaling. Sundt-familien investerte også tidlig i Hadean, og har i tillegg leid ut lokaler til fondet i havgapet på Dronningen på Bygdøy.

Det er også en rekke andre institusjonelle investorer på eiersiden. Den statlige PE-investoren Argentum var tidlig inne sammen med KLP, Gjensidigestiftelsen, MP Pensjon, Trond Mohn Stiftelse, Centragruppen og Oslo Pensjonsforsikring. Og nå blir altså den første gevinsten realisert for disse.

FÅR GEVINST: Investor Trond Mohn. Her avbildet under John Fredriksens årlige julelunsj på Theatercafeen i 2019. Foto: Iván Kverme

Selv toppsjef Frode Strand-Nielsen i PE-forvalteren FSN Capital har investert egne sparepenger i Hadean Ventures. I tillegg har en av grunnleggerne av KKR, et av verdens største oppkjøpsfond, dollarmilliardæren George R. Roberts, investert i fondet og kan vente seg en utbetaling.

Hentet 160 millioner under coronakrisen

Men med en voldsom kapitalflyt mot farmasi- og biotekselskaper mister derimot ikke Hadean et rødt øre i forvaltningskapital. Snarere tvert imot.

– Vi ønsket å øke fondet for å utnytte muligheter vi ser i forbindelse med krisen enda bedre, sier Akay, som i coronakrisen har stablet på plass nye 14 millioner euro i fondet.

Forvaltningskapitalen er nå på en snau milliard norske kroner.

Hun legger til:

BLANDT VERDENS RIKESTE: Multimilliardær Bill Gates var aksjonær sammen med det norske oppkjøpfondet Hadean Ventures i coronavaksine-selskapet Themis, som nå er solgt til legemiddelgiganten Merck. Foto: Jose Luis Magana

– Flere av våre investorer ønsket å øke sin allokering, og vi er også veldig fornøyd med at Investinor kom inn med sitt nye fondsmandat.

– Med et voldsomt fokus på helse- og biotekselskaper for øyeblikket, vil det være en mulighet å hente mer kapital eller starte et nytt fond for å være klare til å kjøpe flere selskaper?

– Akkurat nå har vi fullt fokus med å investere fra vårt nåværende fond, men vi har helt klart ambisjoner om å vokse videre med flere fond når tiden er rett.

Luktet oppkjøpet

Gjennom coronapandemien har den våte drømmen for de fleste biotekselskaper vært å finne en vaksine mot covid-19. Og da et av verdens største legemiddelselskaper, Merck/MSD, fikk snusen i at Themis var langt fremme, var det over og ut for Hadean på aksjonærlistene.

VENTER UTBETALING: Argentum-sjef Joachim Høegh-Krohn. Foto: Brian Cliff Olguin

Men det var også en av grunnene til at fondet i fjor investerte; selskapet befant seg i en fase hvor fondet forventet at et oppkjøp kunne skje innen relativt kort tid.

– Biotek er beryktet blant investorer for å innebære svært lang tidshorisont. Det stemmer til en viss grad, men for oss er det viktig å demonstrere at man også kan gjøre gode salg innen kort tid ved å plukke de rette selskapene på rett tidspunkt, sier Akay.

– Dere luktet et oppkjøp, og kom dere inn. Fikk dere tak i like mye som dere ville da dere fikk kjøpe?

– Vi fikk gjort en allokering som passet bra for oss, sier hun, og nevner at Hadean også fikk en styreplass i selskapet.