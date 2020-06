Styret i NattoPharma og et flertall av aksjonærene mener budet fra Kappa Bioscience er for lavt

Torsdag ble det kjent at Kappa Bioscience vil kjøpe NattoPharma. Selskapet vil gi 12,75 kroner pr. aksje, enten gjennom et frivillig tilbud eller via et ubetinget bud for inntil 2.127.573 aksjer i NattoPharma.

Den umiddelbare responsen fra NattoPharmas styre og et flertall av selskapets aksjonærer er som følger:

At budet er «vesentlig lavere enn hva som er akseptabelt».

Videre vurderes det at budet i betydelig grad undervurderer selskapet og dets underliggende verdier, og at det ikke vil være i selskapets eller aksjonærenes beste interesse å la en konkurrent gjennomføre noen due diligence i selskapet.

NattoPharma-aksjen handles i 15.30-tiden opp 3,7 prosent til 14,10 kroner på Oslo Børs. Aksjen er så langt i år opp drøyt 80 prosent. Torsdag bykset aksjen 13,3 prosent til 13,60 kroner.

Styret anmoder aksjonærene om å ikke akseptere Kappa Biosciences bud på nåværende tidspunkt.

Styret i NattoPharma opplyser at det er i gang med å engasjere en finansiell rådgiver i forbindelse med Kappa-budet, med hensyn til selskapets strategiske muligheter, men understreker at det har aksjonærer som representerer mer enn 50 prosent av aksjene i selskapet, bak seg i sin vurdering av Kappa-budet.

Det vil komme tilbake med en oppdatering om budet når det er ytterligere vurdert i samarbeid med finansielle og juridiske rådgivere.