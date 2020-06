WHO tror en vaksine mot covid-19 kan bli klar allerede i løpet av 2020

Verdens helseorganisasjon (WHO) tror en vaksine mot covid-19 kan bli klar allerede i løpet av inneværende år.

– Utviklingen går i rasende fart. Vi har aldri sett noe lignende, sier Ann Lindstrand til svenske SVT.

Lindstrand er immuniseringsekspert og enhetssjef for vaksineprogrammet hos WHO i Genève.

– Vi håper at det skal kunne gå, men utfordringene er mange, sier hun til SVT om å få klar en vaksine innen året er omme.



WHO jobber nå med flere internasjonale aktører om hvordan en fungerende coronavaksine skal kunne fordeles rettferdig rundt om i verden:

– Det handler om solidaritet. De som behøver vaksinen mest, skal få den først. Det skal ikke avhenge av hvem som kan betale mest eller har vaksineproduksjon i sitt eget land, sier Lindstrand til SVT.

Vaksinekappløp

Det finnes mer enn 100 forskjellige vaksinekandidater under utvikling allerede. Og ti vaksiner testes nå på mennesker.

Amerikanske Moderna er blant de som har kommet lengst, i tillegg til flere kinesiske selskaper og en forskergruppe i Storbritannia.

Ifølge Reuters mener eksperter imidlertid at det kan ta 12 til 18 måneder før vi har en sikker og effektiv vaksine. WHO har også tidligere varslet at det kan ta minst 12 måneder før en vaksine kan bli klar.

Worldometers coronatelling viser 6.172.328 smittetilfeller verden rundt pr. søndag formiddag, hvorav 3.057.242 er fortsatt aktive tilfeller. 371.175 mennesker har mistet livet av viruset.