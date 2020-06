Lifecare og partner Digital Diagnostics søker om FDA-godkjennelse for ny hurtigtest for coronavirus

PÅ MERKUR: Lifecare ble notert på Merkur Market 10. juli 2018. Her ringer styreleder Christian Saure med børsbjellen.

PÅ MERKUR: Lifecare ble notert på Merkur Market 10. juli 2018. Her ringer styreleder Christian Saure med børsbjellen. Foto: NTB Scanpix

Lifecare har meddelt at selskapets partner, Digital Diagnostics, nå søker om FDA-godkjennelse for sin hurtigtest for coronaviruset. Partneren vil også starte leveringen av testutstyret fra juli.

Norske Lifecare, som er notert på Merkur Market, eier 25 prosent i Digital Diagnostics.

Digital Diagnostics benytter såkalt Cantisense-teknologi til å få raske svar på smittetestingen, og har lyktes med å påvise coronaviruset med denne teknologien ved Helmholtz Centre for Infection Research i Tyskland. Testingen skal påvise selve viruset, og ikke antistoffer, som andre hurtigtester tar utgangspunkt i.

Ifølge Lifecare skal den aktuelle coronatesten være pålitelig, og den skal gi testresultater etter få minutter i form av et «yes» eller «no».



FDA er det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet.

Påviser virus, ikke antistoff

I en kommentar sier Lifecare-styreleder Christian Saure at den nye testen kan påvise coronaviruset fra personen er blitt smittet. Han påpeker at andre tester på markedet påviser antistoffer først fem til syv dager etter smitten.

Saure legger til at Digital Diagnostics' raske utvikling og posisjonering utgjør et betydelig verdipotensial for Lifecare, både som partner og som aksjonær.

Ifølge Constantin von Gersdorff, adm. direktør i Digital Diagnostics, blir neste skritt å starte kliniske studier. Han sier selskapet har etablert samarbeid med flere sykehus i Europa, Afrika og Asia.

Før dagens handel er Lifecare-aksjen opp 125 prosent det seneste året. Med en aksjekurs på 3,38 kroner har selskapet en markedsverdi på 273,5 millioner kroner.