Askeladden blar ikke opp kapital, men lar seg vanne ut i Dr. Dropin

Motivert av sin egen suksess med frisørkjeden Cutters dro et knippe unge menn i gang Askeladden i 2016. Målet var å forenkle og forbedre ulike former for tjenester, underholdningsaktiviteter og servering.

Rike investorer skjøt inn penger, og det ble satset på helsetjenesten Dr. Dropin i likhet med massasjekjeden Squeeze og velværekjeden Olio samt Paint'n Sip, begravelsesbyrået Verd og Digg.

Flere av kjedene har vært hardt rammet av coronakrisen, og bare Dr. Dropin og Verd har kunnet holde åpent. Og da Dr. Dropin trengte mer kapital for vekst satte hovedeier Askeladden seg på sidelinjen og lot seg vanne ned.

Øker prisingen

For Askeladden eide 53 prosent av Dr. Dropin frem til i vår, men nå er eierandelen kun 42,6 prosent. At eierandelen er blitt mindre betyr imidlertid ikke at verdiene er gått ned.

For da selskapet for et drøyt år siden hentet penger var prisingen på mellom 150 og 200 millioner kroner. Når selskapet nå har hentet penger er prisingen 250 millioner kroner før penger.

Det som er hentet er 48 millioner kroner kroner i en emisjon som opprinnelig var planlagt å være på inntil 57 millioner. Dessuten er det konvertert lån for 9,5 millioner kroner slik at egenkapitalen er økt med totalt 57,5 millioner kroner.

Seks nye klinikker i år

– Vi satser på vekst. Pengene gjør at vi kan investere mer og behandle flere pasienter, sier daglig leder Daniel Sørli i Dr. Dropin til Finansavisen.

– Det betyr først og fremst åpning av flere klinikker i tiden som kommer, ytterligere investeringer i videokonsultasjon og IT-plattformen vår, i tillegg til satsing mot bedriftsmarkedet. Vi ser at bedrifter ønsker moderne, tilgjengelige helsetjenester med fornuftige priser for sine ansatte – og planlegger å utvide tjenestetilbudet her. Vi lanserer også nye tjenestetilbud som for eksempel psykolog, hudlege, barnelege og gynekolog.

Første prioritet er vekst og vi heiser alle seilene vi har for å oppnå det Daniel Sørli

Selskapet har nå 15 klinikker fordelt på Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger. Planen er å åpne seks nye klinikker i år, hvorav de neste to skal åpnes i Vika og i Barcode.

Planlegger med minus

Årsregnskapet og tallene for 2019 er ikke klare. I 2018 omsatte selskapet 13,7 millioner og tapte 4,8 millioner på bunnlinjen. Sørli rapporterer at selskapet mer enn doblet omsetningen i 2019, og han melder at selskapet etter all sannsynlighet vil doble omsetningen en ny gang i 2020.

Han legger til at marginene bedret seg i 2019 og at de vil gjøre det ytterligere i 2020, men at planen er at selskapet fortsatt skal ligge på minussiden resultatmessig.

– Vi er ikke i pluss, og det sa regnestykket vårt ved oppstart i 2017 også. Første prioritet er vekst og vi heiser alle seilene vi har for å oppnå det, sier han.

– Vi er takknemlige for å få med profesjonelle investorer på laget. Det betyr mye for en ung bedrift å ha med Askeladden og et profesjonelt investormiljø på eiersiden.

«Utenfor vår forretningsmodell»

På spørsmål om hvorfor Askeladden ikke er med i oppkapitaliseringen av Dr. Dropin, svarer gründer Karl-Axel Bauer:

«Fordi det er utenfor vår forretningsmodell. Askeladden har utviklet en helt ny aktivaklasse som starter fra et selskaps unnfangelse. Hele vår forretningsmodell er sentrert rundt dette stadiet i et selskaps livsløp. Det er her vi bruker all vår tid, og det er også her vi gjør alle våre investeringer i form av både kapital og ressurser».

Og:

«Lykkes vi med det er det naturlig at andre eksterne kapitalmiljøer kommer inn på eiersiden når selskapene blir mer modne, forretningsmodellene deres er bevist, og de har oppnådd en viss størrelse. På dette stadiet er det også bedre tilgang på kapital og kompetansen enn i aktivaklassen vi opererer i».

«For Dr. Dropins del følger vi samme strategi som i Cutters, og slipper til ny kapital og kompetanse på stadiet der selskapet er modent, forretningsmodellen er bevist og selskapet har nådd en viss størrelse».